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محمد بن مسعود - الدمام - أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريبه الأخير قبل مواجهة "إليريا ليوبليانا" السلوفيني وديًّا مساء الغد، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا تأهبًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022م.
وركز البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وتخلل المران تطبيقات تكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
ومن المقرر أن تبدأ ودية الهلال ونظيره "إليريا ليوبليانا" في تمام الساعة السادسة من مساء الغد بتوقيت السعودية.
الهلال
الهلال يتأهب لودية "إليريا ليوبليانا" بتطبيقات تكتيكية ومناورةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-24
أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريبه الأخير قبل مواجهة "إليريا ليوبليانا" السلوفيني وديًّا مساء الغد، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا تأهبًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022م.
وركز البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وتخلل المران تطبيقات تكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
ومن المقرر أن تبدأ ودية الهلال ونظيره "إليريا ليوبليانا" في تمام الساعة السادسة من مساء الغد بتوقيت السعودية.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
11:05 PM
أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت تدريبه الأخير قبل مواجهة "إليريا ليوبليانا" السلوفيني وديًّا مساء الغد، وذلك ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في النمسا تأهبًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022م.
وركز البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، وتخلل المران تطبيقات تكتيكية متنوعة، ومناورة على جزء من مساحة الملعب.
ومن المقرر أن تبدأ ودية الهلال ونظيره "إليريا ليوبليانا" في تمام الساعة السادسة من مساء الغد بتوقيت السعودية.
، الهلال يتأهب لودية "إليريا ليوبليانا" بتطبيقات تكتيكية ومناورة ،
المصدر : الخليج 365
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