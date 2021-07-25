شكرا لمتابعة خبر عن اعتراض 4 طائرات حوثية مسيرة باتجاه جنوب المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأشارت قوات التحالف إلى أنه تم تدمير ما مجموعه 4 طائرات مسيرة باتجاه جنوب المملكة.

وكانت قوات التحالف قد أعلنت أمس السبت اعتراض وتدمير 3 مسيرات أطلقها الحوثيون نحو المنطقة الجنوبية.

وتؤكد قوات التحالف على اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.