شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله الشريف: الأحواز عرب اغتصبت أرضهم من الفرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

علق الكاتب الصحفي عبدالله الشريف على بيان لكندا أعربت خلاله عن قلقها بشأن متظاهري منطقة خوزستان في إيران، وتعرضهم للقمع على أيدي الشرطة الإيرانية.

وقال الشريف: "الأحواز ليسوا إيرانيين، بل عرب اغتصبت أرضهم من الفرس، يجب ان يتضمن بيان كندا هذا الفقرة".

يأتي ذلك تزامنا مع اندلاع احتجاجات في العديد من مدن وبلدات خوزستان، وسط إطلاق القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه، لتفرقة المتظاهرين.

وتشهد المحافظة الواقعة جنوب غربي البلاد، احتجاجات للمطالبة بتوفير المياه، أسفرت عن مقتل 8 محتجين برصاص الأمن، وفق تقارير حقوقية.

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