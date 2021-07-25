شكرا لمتابعة خبر عن طبيب لوالدة المواطن المحروق بالأردن: "يصرفون لك تعويض وروحي لبلدك" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت والدة المواطن من ذوي الإعاقة الذي تعرض لحروق في أعضائه التناسلية، بأحد مراكز الإيواء في الأردن، عن ردة فعل الطبيب الشرعي عند النظر في الواقعة.

وقالت الأم، إن الطبيب لم يكشف حتى الغطاء عن ابنها وهم بالخروج من الغرفة، لولا إصرارها بالكشف عليه.

وأوضحت أنه ما إن قام بعملية الكشف قال لها: "يصرفون لك مبلغ تعويض وروحي لبلدك.. شو بدك بالأردن"، بحسب الوطن.

كما نفت تصريحات وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن المفلح بخصوص الواقعة، حيث قال إن حروق الشاب سلقية وهذا يعني أنه تم من خلال الماء الساخن، أو بدرجة عالية من السخونة.

وأضافت: "ابني مدرك ولا يمكن أن يقوم بفتح الماء الساخن على نفسه لتصل للحرق من الدرجة الثالثة، الأمر الذي لا يمكن أن يكون من خلال الماء الساخن".

وكانت عائلة الشاب المقيم في الأردن، كشفت عن تعرض ابنها صاحب الـ 18 عاما لحروق من الدرجة الثانية والثالثة، داخل أحد مراكز الإيواء، وشملت الحروق منطقة الأعضاء التناسلية.

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