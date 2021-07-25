مصادر «عاجل»: توجيهات بإيقاف الأنشطة الموسيقية داخل مجمعات ومطاعم مكة

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل» عن صدور توجيهات بإيقاف الأنشطة الموسيقية والغنائية داخل المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي بمكة المكرمة.

وقالت مصادر «عاجل»، إن موظفي مركز البجيدي لاحظوا خلال جولة على منطقة المغمس بمكة، وجود مقهى مصرح له بتقديم الشيش، إلا أنه لا يلتزم بالتدابير الوقائية لمكافحة جائحة كورونا، فضلا عن ارتفاع أصوات الموسيقى بشكل صاخب ومزعج.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن أغلب المقاهي في هذه المنطقة تنهج نفس هذه الطريقة في ارتفاع أصوات الموسيقى، مشيرة إلى أن أغلب مرتاديها من فئات الشباب والفتيات حديثي السن، فضلا عن أن البعض منهم لم يبلغ السن القانوني 18 عامًا.

وأشارت إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار هذه الظاهرة في المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي بالعاصمة المقدسة من ارتفاع أصوات الموسيقى داخلها بمكبرات الصوت، مما يتعارض مع قدسية العاصمة المقدسة ومكانتها الدينية والتي لا تسمح بإقامة مثل هذه الأنشطة، لا سيما وأن الهيئة العامة للترفيه لا تمنح تراخيص موسيقية أو غنائية داخل العاصمة المقدسة.

وأكدت مصادر «عاجل» صدور توجيهات بإيقاف تلك الأنشطة الموسيقية والغنائية والتنبيه على أصحاب تلك المنشآت بعدم إقامة أي نشاط موسيقي أو غنائي داخل المجمعات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي، محذرة من أن من يخالف ذلك سيكون عرضة للجزاء.