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إنقاذ «عضو» مريضة من التلف بعد الإصابة بكورونا بمستشفى الملك فهد

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الرياض - محمد عبدالله - كشفت صحة جازان بأن فريق جراحة الأوعية الدموية والتداخلية، بمستشفى الملك فهد المركزي بمنطقة جازان، تمكن من إنقاذ عضو مريضة في العقد الخامس من العمر تعاني من أعراض نقص تروية دموي حاد بالطرف العلوي دون حدوث أي مضاعفات بفضل الله.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريضة حضرت إلى قسم الطوارئ عن طريق التحويل من إحدى المستشفيات الطرفية بعد التعافي من فيروس كوفيد 19 بعشرة أيام، وبعد إجراء الفحوصات الإكلينيكية والتصوير الطبي تبين أن المريضة تعاني وجود نقص تروية دموي حاد بالطرف العلوي الأيسر نتيجة توقف تدفق الدم بالشريان الرئيسي المغذي للطرف العلوي الأيسر وأجزاء من الدماغ بعد تكوين تخثرات شريانية مركزية وطرفية.

وبينت بأنه اتخذ الفريق الطبي الخطة العلاجية للمريضة (علاج مزدوج)على مرحلتين، حيث كانت المرحلة الأولى بالتدخل الجراحي لإزالة التخثرات الطرفية لإعادة التروية الدموية بالطرف العلوي، والمرحلة الثانية كانت بإذابة الخثرات المركزية عبر تقنية الحقن الوريدي المستمر، والتي تكللت بالنجاح وتماثلت المريضة للشفاء، وغادرت المستشفى بعد 5 أيام من تلقيها العلاج وهي بحالة صحية وعافية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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