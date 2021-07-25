شكرا لقرائتكم خبر عن مشاريع ومبادرات تنموية.. المملكة أكبر المانحين لليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ المملكة تقف إلى جانب الشعب اليمني وكافة شعوب العالم

_ خلق فرص العمل لليمنيين وبناء القدرات لديهم

_ دفعات المشتقات النفطية تأتي لسد الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء

_ مساعدة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها لدعم بند الرواتب للموظفين

_دور فاعل لمنحة المشتقات النفطية السعودية في تعافي الحياة اليومية ورافد حيوي للاقتصاد اليمني

تقدم المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريع ومبادرات تنموية ساعدت الحكومة اليمنية وحسّنت من الظروف المعيشية في اليمن وعملت على تلبية الاحتياجات الضرورية والطارئة ومن أبرزها تقديم المنحة للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين.

كما تقوم المملكة بمساعدة الحكومة اليمنية من خلال مشاريع تنموية تحسن من الظروف المعيشية وتلبي الاحتياجات الضرورية والطارئة ومن أبرزها تقديم المنحة للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين.

ويلبي البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، احتياج الإنسان اليمني الشقيق، انطلاقًا من الحس الإنساني الذي يتمتع به الشباب السعوديون الذين يعملون على تنمية دولة شقيقة، وامتدادًا للعطاء السخي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للدول المجاورة.

وتقف المملكة إلى جانب الشعب اليمني وكافة شعوب العالم بتقديم كافة سبل الدعم بما يعزز التقارب الثقافي والتاريخي، وتسخر جهودها لمساندة الحكومة اليمنية في التخفيف من معاناة المواطن اليمني.

وتساهم مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خلق فرص العمل لليمنيين وبناء القدرات لديهم.

وتأتي دفعات المشتقات النفطية لسد الاحتياج المقدم من محطات الكهرباء حيث تم توريد أكثر من ١٨٥ ألف طن من المشتقات النفطية ساعدت في تشغيل أكثر من ٨٠ محطة، كما ساهمت في تخفيض ساعات الإنطفاء الطويلة.

وساهمت المنحة في إنتاج أكثر من ٥٥٠ ألف ميقا وات من الطاقة الكهربائية وذلك بارتفاع في الطاقة المنتجة في منظومة الكهرباء بأكثر من ٤٠٪؜ في محافظة عدن وباكثر ٢٥٪؜ في المحافظات الاخرى.

وبلغت نسبة الارتفاع بعدد الفواتير المحصلة من القطاع التجاري80 % بعد وصول دفعتين من المنحة بدءاً من شهر مايو 2021. و23% نسبة ارتفاع الطاقة المنتجة في جميع المحافظات بعد وصول دفعتين من المنحة بدءاً من شهر مايو 2021. و42% إجمالي النمو للمبيعات في المحافظات المستفيدة بعد وصول دفعتين من المنحة بدءاً من شهر مايو 2021.

وبلغت الطاقة المنتجة من الكهرباء في عدن 119,856 MW، فيما بلغت في أبين10,560 MW، وفي لحج 15,312 MW، وفي حضرموت 34,632.00 MW، وفي شبوة3,744 MW.

ةتم تشكيل لجنة إشراف ورقابة يمنية مع عدة جهات يمنية وبعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن،بالإضافة إلى وضع حوكمة متكاملة للمشتقات النفطية، ببرنامج تنفيذي وآلية رقابة تضمن وصول المنحة إلى المستفيدين بموثوقية وشفافية عالية، لخدمة الشعب اليمني، ولضمان استخدام المشتقات النفطية فيما خصصت له فقط.

وساعدت المنحة الحكومة اليمنية على توجيه نفقاتها،واستخدام المبالغ التي كانت مخصصة لشراء المشتقات النفطية في دعم بند الرواتب للموظفين المدنيين في الحكومة، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني وتطوير قطاع الكهرباء عن طريق عمل برامج تنفيذية لاعادة تأهيل محطات الكهرباء وتشغيل محطات جديدة لتوليد الكهرباء.

والتزام البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بخطة دفعات منحة المشتقات النفطية المجدولة بناءً على الاحتياج المقدم من وزارة الكهرباء.

ولمنحة المشتقات النفطية السعودية، دور فاعل في تعافي الحياة اليومية ورافد حيوي للاقتصاد اليمني.

وساهمت منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تحسّن جميع نواحي الحياة اليومية في المحافظات اليمنية، في المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية وفي مجال الطاقة على وجه الخصوص،

422 مليون دولار قيمة المنحة،

80 محطة لتوليد الكهرباء،

42% إجمالي النمو للمحافظات المستفيدة و80٪ نسبة الارتفاع بعدد الفواتير المحصلة من القطاع التجاري.

ويشمل أثر منحة المشتقات النفطية السعودية، تحسين الحياة اليومية:

• الحد من الانقطاعات الكهربائية

• تحسين الخدمات العامة والاساسية

• دعم القدرة الإنتاجية للمواطن اليمني

• توفّر فرص العمل

تعزيز الدور الحكومي:

• تخفيف الالتزامات المالية

• الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني للعملة الصعبة

• استقرار تموين الوقود

الأثر الاقتصادي

• تخفيف الأعباء الاقتصادية

• تخفيف العبء المالي على خزينة الدولة اليمنية

• استقرار سعر صرف الريال اليمني