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أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 6.415.413.
وأضاف المركز في بيان اليوم بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بدول إفريقيا بلغ 162.875.فيروس كورونا الجديد
ارتفاع إصابات "كورونا" بدول إفريقيا إلى أكثر من 6 ملايين و415 ألفًاوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-07-24
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 6.415.413.
وأضاف المركز في بيان اليوم بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بدول إفريقيا بلغ 162.875.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
11:30 PM
بلغ إجمالي الوفيات 162.875 شخصًا
أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 6.415.413.
وأضاف المركز في بيان اليوم بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بدول إفريقيا بلغ 162.875.
، ارتفاع إصابات "كورونا" بدول إفريقيا إلى أكثر من 6 ملايين و415 ألفًا ،
المصدر : الخليج 365
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