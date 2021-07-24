فضائح كلوب هاوس لا تنتهي.. عرض بيانات مستخدميه للبيع ويسمح بالتحرش وسب الذات الإلهية!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف خبير سويسري عن فضيحة لتطبيق كلوب هاوس، وأكد أنه يعرض بيانات مستخدميه للبيع في الدارك ويب، في إعلان يؤكد خطورة التطبيق على خصوصية المستخدمين، والتي تنبه لها العديد من المختصين مبكرًا.

فضيحة كلوب هاوس:

ولم تتوقف فضيحة تطبيق كلوب هاوس عند بيع أرقام مستخدمي التطبيق فحسب، بل تعدت ذلك إلى بيع أرقام أشخاص تمت مزامنة معلوماتهم من قوائم جهات اتصال مستخدمي التطبيق، مما يجعل كل من تعامل مع التطبيق ولو بشكل غير مباشر، مدرجًا في قائمة البيع، حتى لو لم يكن لديه حساب في التطبيق، حيث تضم القائمة 3.8 مليارات رقم هاتف، إضافة لمعلومات الأشخاص الذين تمت مزامنتها من قوائم الاتصال.

انتهاكات عديدة:

وأتاح تطبيق كلوب هاوس الفرصة لحدوث انتهاكات أخلاقية ودينية عديدة، منها التحرش الجنسي وسب الذات الإلهية والدعوة إلى الإلحاد والشذوذ والانحلال، مما يجعل اتخاذ إجراءات تجاه التطبيق مسألة مُهمة وبالاتجاه الصحيح، لحماية الأسر والمجتمعات، وتعكس حرص الجهات المعنية على حماية المستخدمين من أي تطبيقات لا تفي بمتطلبات حماية خصوصية البيانات.

غير آمن:

كما أثبتت تغريدات الخبير السويسري مارك ريف أن تطبيق كلوب هاوس غير أمين، ويتاجر بخصوصية مستخدميه بعرض بياناتهم للبيع، وأنه يُعاني عديدًا من الثغرات والعيوب الأمنية، التي جعلت منه بيئة مفتوحة لعمليات القرصنة ومغامرات الهكرز، ما عرّض بيانات مستخدميه لعملية انكشاف كبيرة وخطيرة في تاريخ تطبيقات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دعا إلى حجبه في عدد من الدول.

وسيظل الانتباه واليقظة مسألة ضرورية وواجبة دائمًا، لاتخاذ إجراءات حازمة تجاه أي تطبيقات أو ممارسات تهدد أمن الأسرة وقيم المجتمع وأخلاقه ومعتقداته، أو تمثل مخاطر على خصوصيات المواطنين، وألا يكون ذلك مانعًا في الوقت ذاته من الانفتاح تجاه تطبيقات التواصل الاجتماعي، باعتبارها نوافذ للمعرفة والمعلومات وتبادل الآراء والنشر والتواصل.

تغريدة مارك ريف:

وأكد الخبير السويسري في تغريدته أن قاعدة بيانات هواتف مستخدمي تطبيق كلوب هاوس معروضة للبيع في الدارك ويب، وتحتوي على 3.8 مليار رقم هاتف، وهذه القائمة لا تتضمن أرقام مستخدمي التطبيق فحسب، بل أرقام أشخاص تمت مزامنة معلوماتهم من قوائم جهات اتصال مستخدمي التطبيق، مشددًا على أن هناك نسبة احتمال كبيرة بأنك مدرج في هذه القائمة حتى لو لم يكن لدى الشخص حساب في التطبيق.

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