شكرا لقرائتكم تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24
وتابع أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان
التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.
استهداف المدنيين:
وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.
وتابع أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
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