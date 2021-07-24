وتابع أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات. شارك الخبر

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

شكرا لقرائتكم تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية