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تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان

التحالف يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي تجاه جازان.

استهداف المدنيين: 

وأكد التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

وتابع أنه يتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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