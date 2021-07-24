الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

توقعات بأمطار رعدية وبرد مع غبار غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأحد.

أمطار وبرد:

وتوقع مركز الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير.

كما توقع أن تظل الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

أتربة وغبار:

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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