الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

استشاري: هناك 21 لقاحًا معتمدًا ضد كورونا ونوفافاكس نتائجه واعدة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العمري، أن اللقاح الفرنسي المضاد لفيروس كورونا أسفر عن نتائج إيجابية جيدة في المرحلة الثانية من التجارب التي شملت عددًا قليلًا من المرضى.

تجارب سريرية:

وتابع العمري في لقاء خلال برنامج “إم بي سي في أسبوع”، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بدأت، وسيتم فيها اختبار اللقاح على 35 ألف شخص في الولايات المتحدة والهند ودول أخرى.

21 لقاحًا معتمدًا:

ولفت إلى أن اللقاح كالبروتين الشوكي الموجود على فيروس كورونا، وإذا أخذ الإنسان اللقاح، فأن الأخير سيحفز الجهاز المناعي على إفراز مضادات مناعية، موضحًا أن هناك 21 لقاحًا معتمدًا ضد الفيروس في عدة دول بالعالم، فضلًا عن 41 لقاحًا آخر في المرحلة الثالثة من التجارب، متوقعًا قرب اعتماد هيئة الغذاء الأمريكية للقاح ضد كورونا يسمى نوفافاكس.

وأشار إلى أن هذا لقاح نوفافاكس أعطى نتائج واعدة، وتتخطى فعاليته 90% ضد متحور دلتا.

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