ضبط قائد مركبة قطع إشارة المرور عدة مرات بنفس الوقت!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل المرور مع شكوى أحد المواطنين بشأن قائد مركبة كان يقود بشكل غريب في إشارة المرور، حيث كان يتقدم إلى الأمام ثم يعود إلى الخلف عدة مرات رغم توقف الإشارة.

إحالة إلى الهيئة المرورية:

وقال المرور عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.



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