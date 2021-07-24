السعودية | التحالف: الدفاعات السعودية تدمر باليستيا حوثيا أطلق نحو جازان

شكرا لقرائتكم التحالف: الدفاعات السعودية تدمر باليستيا حوثيا أطلق نحو جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء السبت، أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي نحو جازان - جنوب السعودية-.

وقال إن محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها.

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كما أعلن عن اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية 3 مسيرات أطلقها الحوثي نحو المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى استمرار الميليشيا الحوثية العدائية بمحاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

كما قال "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات العدائية".

يذكر أنه في 3 يوليو الجاري، كان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن إحباط "عمل عدائي وشيك".

وقال التحالف: "قواتنا المشتركة اتسمت بالكفاءة وأحبطت عملاً عدائياً وشيكاً". وأكد التحالف "اعتراض وتدمير هدف جوي معادٍ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية".

ومنذ فترة تواصل تلك الميليشيات محاولاتها استهداف أعيان مدنية في المملكة، في محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.