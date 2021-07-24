محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن المحاولات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان. وأضافت قيادة قوات التحالف بأن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي قوات الدفاع الجوي 24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 11:48 PM قالت إن المحاولات العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها "قيادة التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان "قيادة التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان قالت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن إن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت صاروخًا باليستيًّا، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه جازان. وأضافت قيادة قوات التحالف بأن محاولات الميليشيا العدائية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين تم صدها وتدميرها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديدات. الكلمات المفتاحية ، "قيادة التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اليمن السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "قيادة التحالف": اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.