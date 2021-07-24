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ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة في بريدة خلال عيد الأضحى المبارك؛ أقامت اللجنة برنامج "عيد الشعوب" بهدف مشاركة الأشقاء الوافدين فرحة العيد واستمرار تواصل اللجنة معهم في مختلف المناسبات.
حيث تم استقبال لحوم الأضاحي من الراغبين في مشاركة اللجنة البرنامج خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع المشاركين كل بحسب دولته أمس الجمعة، بمشاركة الأشقاء من دول عدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة، إبراهيم بن صالح الربدي، أن اللجنة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تقدم هذه المبادرة كي يتشارك الجميع من مواطنين ومقيمين في فرحة العيد وفعالياته المتنوعة من خلال هذه المبادرة، حيث تبادل التهاني وتناول الطعام في جو أخوي وودي وكما تعودنا في مملكتنا الغالية علاقة المواطن والمقيم علاقة أخوية ودية.
وأضاف: حرصنا على إقامة البرنامج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن اللجنة مستمرة في تقديم وتبني مختلف المبادرات والأفكار المجتمعية التي تقدم الفئات العمرية المتعددة.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 11:29 PM
ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة"عيد الشعوب" يجمع المواطنين والمقيمين على مائدة واحدة في "بريدة"
ضمن مبادرات لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بحي الريان والنهضة في بريدة خلال عيد الأضحى المبارك؛ أقامت اللجنة برنامج "عيد الشعوب" بهدف مشاركة الأشقاء الوافدين فرحة العيد واستمرار تواصل اللجنة معهم في مختلف المناسبات.
حيث تم استقبال لحوم الأضاحي من الراغبين في مشاركة اللجنة البرنامج خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتوزيع المشاركين كل بحسب دولته أمس الجمعة، بمشاركة الأشقاء من دول عدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة اللجنة، إبراهيم بن صالح الربدي، أن اللجنة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية تقدم هذه المبادرة كي يتشارك الجميع من مواطنين ومقيمين في فرحة العيد وفعالياته المتنوعة من خلال هذه المبادرة، حيث تبادل التهاني وتناول الطعام في جو أخوي وودي وكما تعودنا في مملكتنا الغالية علاقة المواطن والمقيم علاقة أخوية ودية.
وأضاف: حرصنا على إقامة البرنامج مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها الجهات المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا، وأن اللجنة مستمرة في تقديم وتبني مختلف المبادرات والأفكار المجتمعية التي تقدم الفئات العمرية المتعددة.
، "عيد الشعوب" يجمع المواطنين والمقيمين على مائدة واحدة في "بريدة" ،
المصدر : الخليج 365
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