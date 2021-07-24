محمد بن مسعود - الدمام - بلغ إجمالي الوفيات 162.875 شخصًا أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 6.415.413. وأضاف المركز في بيان اليوم بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بدول إفريقيا بلغ 162.875.فيروس كورونا الجديد

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 11:30 PM بلغ إجمالي الوفيات 162.875 شخصًا ارتفاع إصابات "كورونا" بدول إفريقيا إلى أكثر من 6 ملايين و415 ألفًا ارتفاع إصابات "كورونا" بدول إفريقيا إلى أكثر من 6 ملايين و415 ألفًا أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بدول القارة الإفريقية بلغ 6.415.413. وأضاف المركز في بيان اليوم بأن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا بدول إفريقيا بلغ 162.875. الكلمات المفتاحية

، ارتفاع إصابات "كورونا" بدول إفريقيا إلى أكثر من 6 ملايين و415 ألفًا ،

المصدر : الخليج 365

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