، سلطان بن سلمان: تسجيل الفن الصخري الثقافي في "حمى نجران" إنجاز مهم ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عبّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية عن سعادته بتسجيل "الفن الصخري الثقافي بموقع حمى بمنطقة نجران" في قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، ليصبح سادس موقع سعودي يسجل في هذه القائمة العالمية الرفيعة، بعد المواقع الخمسة التي سجلت سابقًا وهي: مدائن صالح، وحي الطريف بالدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل، وواحة الأحساء.
وقدر الأمير سلطان بن سلمان جهود وزير الثقافة والمسؤولين في الوزارة وهيئة التراث وفريق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوبية الدائمة للمملكة في منظمة اليونسكو لتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكة، بما يُسهم في الحفاظ على هذه المواقع والعناية بها والتعريف بالثراء التاريخي والتراثي المتنوع للمملكة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تتواصل الجهود لتسجيل المزيد من المواقع الأثرية والتراثية بما يتناسب والغنى الحضاري الذي يميزها على المستوى العالمي بما ينسجم مع ما يحظى به التراث من عناية من قيادة الدولة يحفظهم الله، وما يحقق أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أولت التراث والهوية الوطنية مكانة مقدمة، ويتناسب مع الوعي الكبير الذي ترسخ عبر السنين لدى المواطنين بأهمية التراث الحضاري الوطني.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 11:05 PM
قال إنه يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكةسلطان بن سلمان: تسجيل الفن الصخري الثقافي في "حمى نجران" إنجاز مهم
عبّر الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، مؤسس ورئيس مؤسسة التراث الخيرية عن سعادته بتسجيل "الفن الصخري الثقافي بموقع حمى بمنطقة نجران" في قائمة التراث العالمي لمنظمة "اليونسكو"، ليصبح سادس موقع سعودي يسجل في هذه القائمة العالمية الرفيعة، بعد المواقع الخمسة التي سجلت سابقًا وهي: مدائن صالح، وحي الطريف بالدرعية التاريخية، وجدة التاريخية، ومواقع الفنون الصخرية بمنطقة حائل، وواحة الأحساء.
وقدر الأمير سلطان بن سلمان جهود وزير الثقافة والمسؤولين في الوزارة وهيئة التراث وفريق اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمندوبية الدائمة للمملكة في منظمة اليونسكو لتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يواصل إبراز المكانة التاريخية والحضارية للمملكة، بما يُسهم في الحفاظ على هذه المواقع والعناية بها والتعريف بالثراء التاريخي والتراثي المتنوع للمملكة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تتواصل الجهود لتسجيل المزيد من المواقع الأثرية والتراثية بما يتناسب والغنى الحضاري الذي يميزها على المستوى العالمي بما ينسجم مع ما يحظى به التراث من عناية من قيادة الدولة يحفظهم الله، وما يحقق أحد ركائز رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي أولت التراث والهوية الوطنية مكانة مقدمة، ويتناسب مع الوعي الكبير الذي ترسخ عبر السنين لدى المواطنين بأهمية التراث الحضاري الوطني.
، سلطان بن سلمان: تسجيل الفن الصخري الثقافي في "حمى نجران" إنجاز مهم ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان بن سلمان: تسجيل الفن الصخري الثقافي في "حمى نجران" إنجاز مهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.