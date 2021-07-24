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محمد بن مسعود - الدمام - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء في جمهورية إثيوبيا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 10:54 PMالقيادة تهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة إعادة انتخابه
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة للدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية؛ بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء في جمهورية إثيوبيا.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس وزراء جمهورية إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للوزراء، أعرب فيها عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، ولشعب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
، القيادة تهنئ رئيس الوزراء الإثيوبي بمناسبة إعادة انتخابه ،
المصدر : الخليج 365
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