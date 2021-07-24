شكرا لمتابعة خبر عن القحطاني: انحسار تأثير الحالة المطرية من يوم غدٍ على مناطق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، عن انحسار تأثير الحالة المطرية من يوم غدٍ على مناطق المملكة المتأثرة.

وقال حسين القحطاني:"بقاء فرصة تكوّن السحب على المرتفعات وإمكانية هطول الأمطار ولكنها أقل من معدلاتها في الأيام الماضية".

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، قال إن الحالة المطرية تروية مستمرة في يومها العاشر، متوقعا استمرار هطول الأمطار الخفيفة إلى الغزيرة على بعض المناطق حتى صباح يوم الإثنين المقبل.