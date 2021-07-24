شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا للفئات العمرية من 12-18 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، أن الفئات العمرية من (12-18) عامًا تم إعطائهم أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المسارعة بأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد من خلال حجز موعد عبر تطبيق صحتي.

يذكر أن وزارة الصحة، أعلنت يوم أمس الجمعة، أن هناك أكثر من 24,000,000 جرعة من لقاح كورونا تم إعطائها حتى الآن.