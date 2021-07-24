شكرا لمتابعة خبر عن أمير جازان يعفي رئيس مركز الفطيحة من منصبه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، قرارا بإعفاء رئيس مركز الفطيحة الحالي عبدالمنعم بن الحسين الحازمي من منصبه، وتكليف الموظف فهد بن سعد البقمي رئيسا للمركز.

وعبر رئيس مركز الفطيحة المكلف فهد البقمي عن شكره وتقديره لهذه الثقة ، سائلًا الله عزوجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

يذكر أن ذلك يأتي بناء على توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه،لتحقيق المصلحة العامة.