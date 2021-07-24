شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. لقطات توثق نجاح " قوات أمن الحج " في تنظيم الحشود بطواف الوداع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

استكملت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة جهودها في موسم حج هذا العام بتنظيم الحشود بدقة في طواف الوداع لغير المتعجلين.

ووثقت عدة صور الحجاج وهم يؤدون طواف الوداع يوم أمس الجمعة بشكل منظم، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهم.

وعكست هذه الصور نجاح القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في تنفيذ الخطط التي تم إقرارها لضمان سلامة وراحة الحجاج، وتمكينهم من أداء مناسك الحج بكل سهولة ويسر.