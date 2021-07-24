«الأرصاد» عن طقس الأحد: أمطار رعدية وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير.

كما توقع مركز الأرصاد، أن تبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات الباحة، مكة المكرمة، وأجزاء من منطقتي الجوف وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية.

وأشار مركز الأرصاد إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض كذلك على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وحول حالة البحر الأحمر، قال الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة. وجنوبية على باب المندب بسرعة 12-28كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

أما عن حالة الخليج العربي، فقال الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية بسرعة 12-34 كم/ساعة. تتحول الى جنوبية غربية بسرعة 25-10كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.