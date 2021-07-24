بالفيديو.. استشاري: اللقاح الفرنسي ضد كورونا أظهر نتائج إيجابية

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري العناية الحرجة والأمراض المعدية ومكافحة العدوى، الدكتور عوض العمري، إن اللقاح الفرنسي المضاد لفيروس كورونا أسفر عن نتائج إيجابية جيدة في المرحلة الثانية من التجارب التي شملت عددا قليلا من المرضى.

وأضاف العمري، خلال لقاء مع برنامج (ام بي سي في أسبوع)، أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بدأت، وسيتم فيها اختبار اللقاح على 35 ألف شخص في الولايات المتحدة والهند ودول أخرى.

وأوضح استشاري العناية الحرجة طريقة عمل اللقاح، مشيرًا إلى أنه يكون كالبروتين الشوكي الموجود على فيروس كورونا، وإذا أخذ الإنسان اللقاح، فأن الأخير سيحفز الجهاز المناعي على إفراز مضادات مناعية.

وتابع: هناك 21 لقاحا معتمدا ضد الفيروس في عدة دول بالعالم، فضلا عن 41 لقاحا آخرا في المرحلة الثالثة من التجارب، متوقعًا قرب اعتماد هيئة الغذاء الأمريكية للقاح ضد كورونا يسمى «نوفافاكس»، لافتا إلى أن هذا اللقاح أعطى نتائج واعدة، وتتخطى فعاليته 90% ضد متحور «دلتا».

وأشار إلى أهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة ووسائل المواصلات والمطارات للحماية من فيروس كورونا، مضيفا أن الدول التي قررت التخلي عن الكمامات أكدت أهمية ارتداء الكمامة في الأماكن المزحمة.