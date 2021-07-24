«المرور»: عبور الأودية أثناء جريانها مخالفة تصل عقوبتها لـ10 آلاف ريال

الرياض - محمد عبدالله - أكد المرور السعودي، أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياة الإنسان للخطر، ويعد مخالفة مرورية عقوبتها تصل إلى الغرامة 10 آلاف ريال.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها تصرف جسيم يعرض حياتك للخطر، ويعد مخالفة مرورية »، مؤكدًا أن الغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف ريال وتصل إلى 10 آلاف ريال.

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