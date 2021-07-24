رئيس مجلس إدارة stc والرئيس التنفيذي يهنئان خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

الرياض - محمد عبدالله - هنأ الأمير محمد بن خالد العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة شركة stc، والرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على نجاح الكبير لموسم الحج 1442هـ، رغم ما فرضته جائحة كورونا من قيود على العالم.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن stc وشركات المجموعة التابعة لها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية مثل وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، سخروا أحدث التقنيات والحلول الرقمية لتطبيق نظام الحج الرقمي لضمان سلامة ضيوف الرحمن وصحتهم، ولتقديم مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية وفق الضوابط والمعايير الصحية العالمية.

من جهته لفت الرئيس التنفيذي إلى أن مجموعة stc وسعت من خدماتها الرقمية المقدمة للحجيج هذا العام حيث وفرت نوعان من الروبوتات "الشخصي" و"الأمني" لمساعدة الحجاج ولمراقبة ومتابعة الالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية.

كما ساهمت المجموعة بالمشاركة في دعم خدمة إسوار الحج الذكي (نسك) بالتعاون مع سدايا ووزارة الحج والعمرة، للتمكين من متابعة صحة الحاج رقمياً، كما ساهمت المجموعة بزيادة سعة شبكتها للجيل الخامس 5G في المشاعر المقدسة بنسبة 48% مقارنة بالعام الماضي. حيث ارتفعت حركة البيانات في يوم عرفة هذا العام 220% مقارنة بالعام العام الماضي فيما زاد حجم الحركة الصوتية 350%، ونقلت تلك الزيادة عبر شبكة الجيل الخامس والرابع بنسب 97%.

وأوضح بأن stc وفرت 100% من خدماتها بشكل رقمي للحجاج عبر منصة الشركة my stc، إضافة إلى أجهزة الخدمة الذاتية في المشاعر المقدسة وأتاحت مراكز الصيانة وفرق الطوارئ الفنية ومراكز الخدمة ومنافذ بيع بالتجزئة مزودة جميعها بتقنية إعادة الشحن الإلكتروني التي تعمل على مدار الساعة، بجانب توصيل الخدمات إلى مواقع ضيوف الرحمن في المشاعر.