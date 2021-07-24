«الصحة»: إعطاء أكثر من مليون جرعة لقاح كورونا لفئة 12-18 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، إعطاء أكثر من مليون جرعة من لقاح كورونا، للفئة العمرية من 12 لـ18 عامًا، في مختلف مناطق المملكة.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع «تويتر»: «الفئات العمرية من (12-18) عامًا تم إعطائهم أكثر من (1,000,000) جرعة من لقاح كورونا في كافة مناطق المملكة».

وأضاف: «خذ الخطوة خذ اللقاح وسجل الآن عبر تطبيق صحتي.. اضغط هنا».

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت، اليوم السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 24.1 مليون جرعة.

وأوضحت وزارة الصحة، أن حوالي 18.44 مليونًا تلقوا الجرعة الأولى، فيما تلقى 5.7 ملايين جرعة ثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.42 مليون شخص.

وأكدت وزارة الصحة توفر المواعيد حاليًا للفئة العمرية من (12-18) عامًا في جميع مناطق المملكة للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مواصلة لجهودها لمنع العدوى، وحمايةً للمجتمع من مضاعفات الفيروس.

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