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أمير جازان يعفي رئيس مركز الفطيحة الحالي من منصبه

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الرياض - محمد عبدالله - أصدر أمير منطقة جــازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم السبت، قرارا بإعفاء رئيس مركز الفطيحة الحالي عبدالمنعم بن الحسين الحازمي، وتكليف الموظف فهد بن سعد البقمي رئيسا لمركز الفطيحة.

وقالت إمارة منطقة جازان، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن القرار يأتي بناء على توجيهات أمير المنطقة ونائبه، لتحقيق المصلحة العامة.

وعبر رئيس مركز الفطيحة المكلف فهد البقمي عن شكره وتقديره لهذه الثقة، سائلًا الله عزوجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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