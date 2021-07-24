«الخطوط السعودية»: 4 خطوات إلكترونية للحصول على تصريح العمرة

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الخطوط السعودية، أنه بإمكان الحصول على تصريح للعمرة عند إصدار تذكرة إلى جدة أو الطائف، عبر موقع وتطبيق السعودية، وذلك بدءً من 25 يوليو الجاري، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «العمرة صارت أسهل، ابتداءً من 25 يوليو يمكنك الحصول على تصريح للعمرة عند إصدار تذكرتك إلى جدة أو الطائف عبر موقع وتطبيق السعودية».

وأوضحت خطوات الحجز التي جاءت كالآتي:

زُرْ موقع أو تطبيق السعودية.

احجز تذكرتك.

حدد تاريخ العمرة.

تقدم بطلب تصريح للعمرة.

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