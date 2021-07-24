اخبار السعوديه

«الخطوط السعودية»: 4 خطوات إلكترونية للحصول على تصريح العمرة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكدت الخطوط ، أنه بإمكان الحصول على تصريح للعمرة عند إصدار تذكرة إلى جدة أو الطائف، عبر موقع وتطبيق السعودية، وذلك بدءً من 25 يوليو الجاري، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وقال الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «العمرة صارت أسهل، ابتداءً من 25 يوليو يمكنك الحصول على تصريح للعمرة عند إصدار تذكرتك إلى جدة أو الطائف عبر موقع وتطبيق السعودية».

وأوضحت خطوات الحجز التي جاءت كالآتي:

زُرْ موقع أو تطبيق السعودية.

احجز تذكرتك.

حدد تاريخ العمرة.

تقدم بطلب تصريح للعمرة.

اقرأ أيضًا:

الخطوط السعودية تتيح لركابها الاستفادة من خدمات «اعتمرنا»

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا