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القبض على شخصين بمكة انتحلا صفة رجال الأمن وسرقا مسكن مقيم

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، القبض على مقيمين من ميانمار، انتحلا صفة رجال أمن وسرقا سكن مقيم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين من ميانمار، في العقد الثالث والخامس من العمر، انتحلا صفة رجال الأمن وسرقا سكن مقيم.

وأكد متحدث شرطة مكة، إيقاف المتهمين واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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