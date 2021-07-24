القبض على شخصين بمكة انتحلا صفة رجال الأمن وسرقا مسكن مقيم

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، السبت، القبض على مقيمين من ميانمار، انتحلا صفة رجال أمن وسرقا سكن مقيم.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مقيمين من ميانمار، في العقد الثالث والخامس من العمر، انتحلا صفة رجال الأمن وسرقا سكن مقيم.

وأكد متحدث شرطة مكة، إيقاف المتهمين واتخاذ بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

ضبط 3 مواطنين بالرياض سرقوا 22 مركبة بغرض بيعها بعد تفكيكها