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203 زيارات لعيادات الإقلاع عن التدخين يوميا

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استقبلت عيادات الإقلاع عن التدخين في جميع مناطق ومحافظات المملكة 73,140 زيارة في نهاية عام 2020، بمعدل 203 زيارات يوميا.

وبحسب مؤشرات وزارة الصحة استقبلت عيادات الإقلاع عن التدخين في منطقة الرياض 19,319 زيارة، تشكل 26.5% من إجمالي الزيارات لعيادات مكافحة التدخين.

زيارات الإقلاع عن التدخين

الرياض 19,319

العاصمة المقدسة 5,674

جدة 5,088

الطائف 2,026

المدينة المنورة 4,666

القصيم 4,258

الشرقية 6,542

الأحساء 1,355

حفر الباطن 1,348

عسير 3,982

بيشة 362

تبوك 4,477

حائل 1,573

الحدود الشمالية 1,912

جازان 5,666

نجران 1,384

الباحة 1,924

الجوف 789

القريات 433

القنفذة 362


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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