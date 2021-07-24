وبحسب مؤشرات وزارة الصحة استقبلت عيادات الإقلاع عن التدخين في منطقة الرياض 19,319 زيارة، تشكل 26.5% من إجمالي الزيارات لعيادات مكافحة التدخين.
زيارات الإقلاع عن التدخين
الرياض 19,319
العاصمة المقدسة 5,674
جدة 5,088
الطائف 2,026
المدينة المنورة 4,666
القصيم 4,258
الشرقية 6,542
الأحساء 1,355
حفر الباطن 1,348
عسير 3,982
بيشة 362
تبوك 4,477
حائل 1,573
الحدود الشمالية 1,912
جازان 5,666
نجران 1,384
الباحة 1,924
الجوف 789
القريات 433
القنفذة 362
كانت هذه تفاصيل خبر 203 زيارات لعيادات الإقلاع عن التدخين يوميا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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