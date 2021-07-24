58 مليون طن ضختها الأمطار في 5 أيام

حولت الحالة المطرية «تروية» معظم مناطق المملكة، وخاصة الجنوبية منها إلى أجواء ممطرة، على الرغم من امتياز شهري يوليو وأغسطس بشدة حرارته.

وخفضت الحالة درجات الحرارة بين 18 إلى 24 درجة مئوية، في وقت بلغ حجم السيول التي استقبلتها سدود المملكة خلال 5 أيام منذ بداية الحالة المطرية 57.976.446 مليون متر مكعب.

جازان تتصدر

وتصدرت منطقة جازان أعلى كميات الأمطار التي سجلتها محطات الرصد الهيدرولوجي المناخي بالمملكة خلال 48 ساعة الماضية، إذ سجل جبل سلا بجازان 135 ملم، كأعلى موقع كمية من الأمطار على مستوى المملكة، يليه سد ضمد بـ77.5 ملم، ثم سد جازان بـ64.4 ملم، والريث بـ43.0 ملم، ووادي ذهب بـ36.2 ملم، وطبب بعسير بـ32.4 ملم.

ويعد الجوشن وثار بنجران ويبرين بالأحساء أقل المواقع بالمملكة أمطارا بـ0.5 ملم، تليها غامد الزناد وفرعة، ومركز القريع ببني مالك وميسان بـ0.6 ملم، وقمة السودة بـ0.8 ملم.

أجواء فاتنة

وعاشت مناطق المملكة خاصة الجنوبية أجواء ربيعية، أسهمت في خروج الأهالي إلى التنزه، وزيارة المواقع السياحية، والجبلية، والأودية، والاستمتاع بالأمطار التي رسمت الفرحة على محياهم، وسط زخات البرد، وحولت المواقع السياحية إلى لوحات تشكيلية مبهرة.

واستنفرت الجهات الحكومية جهودها في متابعة التقلبات الجوية، ورصد الأوضاع ميدانيا، وإطلاق التحذيرات للمتنزهين بالابتعاد عن المناطق المنخفضة، وتجمعات المياه، وبطون الأودية.

انهيارات جبلية

وتسببت أمطار جازان في انهيارات صخرية بالمواقع الجبلية، وقطع الطرق، وانقطاعات كهربائية، وارتفاع منسوب المياه، وتدني مستوى الرؤية، وجريان للسيول والأودية التي باشرتها فرق الطوارئ والكوارث، وواصلت معالجة آثار الأمطار.

وأكد الراصد الجوي بجازان علي مشهور لـ«دوت الخليج» أن أسباب الأمطار تتلخص في تقدم موجة مدارية رطبة ساعدت في زيادة كمية بخار الماء، وحدوث العواصف الرعدية الماطرة، مشيرا إلى أن فترة الثلث الأخير من يوليو هي فترة دخول مواسم أمطار الخريف الفعلي، وسط استمرار الحالة المطرية، مع جريان للأودية بشكل قوي.

وارد السيول

وكشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إجمالي حجم الوارد من السيول من بداية الحالة المطرية «تروية»، بلغ 57.976.446 مليون متر مكعب، وحجم المياه المنصرفة من بوابات السدود بلغ 9.054.446 ملايين متر مكعب.

وتصدرت نجران حجم الوارد من السيول بـ16.096.192 مليون متر مكعب، ويبلغ التخزين الحالي 7.932.156 ملايين متر مكعب، بنسبة 9.22%، يليه سد بيش بـ11.812 مليون متر مكعب، ويبلغ التخزين الحالي 109.300 ملايين متر مكعب بنسبة 56.44%، وحل سد جازان ثالثا بـ10.689.500 ملايين متر مكعب، ويبلغ التخزين الحالي 36.719 مترا مكعبا، بنسبة 67.75%، وسد ضمد رابعا بـ4.684.969 ملايين متر مكعب، وبلغ التخزين الحالي 4.684.969 ملايين متر مكعب، بنسبة 8.44%، وسد الملك فهد بعسير خامسا بـ3.150 ملايين متر مكعب، وبلغ التخزين الحالي 155.800 مليون متر مكعب، بنسبة 47.94%.

واردة ومنصرفة

وبينت إحصائيات البيئة والزراعة والمياه أن منطقة جازان استحوذت على حجم السيول الواردة اليومين الماضيين (الخميس والجمعة)، ونجران على حجم السيول المنصرفة، إذ تصدرت جازان حجم السيول الواردة خلال اليومين الماضيين بـ10.559.500 ملايين متر مكعب، تليها بيش بـ9.749 ملايين متر مكعب، وضمد ثالثا بـ4.684.969 ملايين متر مكعب، والملك فهد بعسير بـ1.800 مليون متر مكعب، وقرى جازان بـ985.954 ألف متر مكعب.

وتصدرت نجران حجم السيول المنصرفة بـ4.752.320- ملايين متر مكعب، وجازان وضمد 3.928.198- ملايين متر مكعب، والأحسية بالباحة ثالثا بـ212.806- ألف متر مكعب، وترجس عسير رابعا بـ87.667- ألف متر مكعب، وفوهة عسير بـ73.031- ألف متر مكعب.

أمطار وتصريف

9.054.022 حجم المياه المنصرفة

جبل سلا جازان الأكثر أمطارا

3 مواقع بنجران والأحساء الأقل أمطارا

نجران تتصدر حجم السيول الواردة من بداية تروية

مناطق المملكة تشهد أجواء بديعية

الأكثر أمطارا

جبل سلا جازان: 135 ملم

سد ضمد: 77.5 ملم

سد جازان: 64.4 ملم

وادي ذهب عسير: 36.2 ملم

طبب عسير: 32.4 ملم

الأقل أمطارا:

الجوشن- ثار نجران: 0.5 ملم

يبرين الأحساء: 0.5 ملم

غامد الزناد وفرعة: 0.6 ملم

مركز القريع وميسان: 0.6 ملم

قمة السودة: 0.8 ملم

أكثر السدود استقبالا للسيول منذ تروية

نجران: 16.096.192 مليون م³

بيش: 11.812 مليون م³

جازان: 10.689.500 م³

ضمد: 4.684.969 م³

حجم السيول الواردة خلال يومين

جازان: 10.559.500 م³

بيش: 9.794 م³

ضمد: 4.684.969 م³

الملك فهد بعسير: 1.800 م³

قرى جازان: 985.954 م³

السيول المنصرفة في يومين

نجران: 4.752.320 م³

جازان: 3.928.198 م³

الأحسية بالباحة: 212.806 م³

ترجس عسير: 87.667 م³

فوهة عسير: 73.032 م³