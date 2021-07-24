شاطئ السيف يجذب سواح العروس

ولمحبي الاسترخاء على الرمال البيضاء، خُصصت مظلات تحجب أشعة الشمس المباشرة عند الجلوس في الأماكن المخصصة.
ويتيح شاطئ السيف الفرصة للسياح بتجربة امتطاء ظهور الخيل، والتقاط أروع الصور التذكارية، ولعشاق السباحة والغوص أتيحت لهم فرصة ممارسة هوايتهم بكل أمان وبتجهيزات عالية المستوى لتجنب الأخطار التي قد تحدث بشكل طارئ.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة أعلنت جدة ضمن 11 وجهة سياحية شملها برنامج صيف السعودية، الذي أطلقته تحت شعار «صيفنا على جوك»، ويستمر حتى نهاية سبتمبر المقبل.
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