مسارات لأفواج المعتمرين بالمسجد الحرام

وأضاف بأن جميع المصليات والمسارات، تتحقق فيها الإجراءات الاحترازية، التي تضمن عدم التقارب بين المصلين خلال الدخول والخروج، وخلال تأديتهم للعمرة والصلاة، وإن جميع المداخل زودت بأجهزة قياس درجات الحرارة، ونقاط الفرز التي خصص عليها كوادر بشرية مؤهلة ومدربة، على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام. مشيراً إلى أن الرئاسة عملت على تركيب وتجهيز، مسارات مخصصة لأفواج المعتمرين، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، بالإضافة لتخصيص أبواب محددة لكل فوج، للدخول والخروج لضمان منع حدوث أي تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود، التي من خلالها تضمن بإذن الله سلامة المعتمرين والمصلين وقاصدي المسجد الحرام.
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