التحالف يعترض ويدمر 3 مسيرات حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيّرة (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية. وقال التحالف في بيان إن المليشيا الحوثية العدائية مستمرة في محاولات استهداف المدنيين و الأعيان المدنية، مبينا أنه سيتم إتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.



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