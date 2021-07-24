أمير مكة يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى

كما قدم أمير مكة التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية في ظل قيادة خادم الحرمين، وأن يكتب ما يقدمه من حرص واهتمام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن في ميزان أعماله، وأن يديم على مملكتنا الغالية التقدم والرقي والازدهار.
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