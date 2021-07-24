أمير مكة يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وسأل سموه الله تعالى أن يكتب ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين من حرص واهتمام بضيوف الرحمن وتوفير الخدمات لراحتهم والحفاظ على صحتهم في هذه الظروف الاستثنائية في ميزان أعماله، وأن يوفقه لما فيه خير للوطن والمواطنين، ويديم عليه الأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.

كما قدم أمير مكة التهنئة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموه الكريم بموفور الصحة والعافية في ظل قيادة خادم الحرمين، وأن يكتب ما يقدمه من حرص واهتمام بسلامة وراحة ضيوف الرحمن في ميزان أعماله، وأن يديم على مملكتنا الغالية التقدم والرقي والازدهار.