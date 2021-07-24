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التحالف العربي يدمر 3 مسيرات حوثية مفخخة استهدفت السعودية

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محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

أعلن التحالف العربي اليوم السبت، تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

 

وأشار التحالف، في بيان له، إلى أن محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

ولفت إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

 

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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