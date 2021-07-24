شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس وزراء إثيوبيا بمناسبة إعادة انتخابه والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية