أمير جازان يعفي رئيس مركز الفطيحة من منصبه

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - جازان

صدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم السبت، قرارًا بإعفاء رئيس مركز الفطيحة الحالي عبدالمنعم بن الحسين الحازمي، وتكليف الموظف فهد بن سعد البقمي رئيسًا للمركز.

توجيهات الأمير:

وقالت إمارة منطقة جازان في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن القرار يأتي بناء على توجيهات أمير المنطقة ونائبه، لتحقيق المصلحة العامة.

وعبر رئيس مركز الفطيحة المكلف، فهد البقمي، عن شكره وتقديره لهذه الثقة، سائلًا الله عز وجل أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

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