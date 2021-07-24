1400 جمعية ومؤسسة أهلية في الرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت آخر الإحصائيات الصادرة عن إدارة تنمية المجتمع بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن أعداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية القائمة في المنطقة بلغت 1400 مؤسسة وجمعية منها 39 قيد التأسيس.

مهام الإدارة:

وتتولى إدارة تنمية المجتمع بالفرع من خلال مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لها مهام متابعة طلبات التأسيس والتراخيص الجديدة لهذه الجهات، وتجديدها، والرفع بالتوصيات حيالها، وتنفيذ الزيارات التتبعية، وتقييم وتدوين الملاحظات، ومعالجة الشكاوى الواردة إنْ وُجدت، إضافة إلى تنفيذ البرامج والمشروعات الخاصة بمراكز التنمية واعتماد طلبات تأسيس وحدات التطوع، والمساهمة في عقد الشراكات تحت إشراف الإدارة المعنية بالوكالة.

تلمس احتياجات المجتمع:

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله الحربي، أن جميع هذه الجمعيات والمؤسسات تعمل على تلمس احتياجات المجتمع المحلي وتعزيز التواصل بمؤسساته الخاصة والعامة ونشر ثقافة التطوع من خلال تخطيط برامج الإصلاح اللازمة والمساهمة في تنفيذها.



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