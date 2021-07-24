اخبار السعوديه

اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24

اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية

الميليشيا مستمرة في أعمالها العدائية ومحاولات استهداف المدنيين

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.

استمرار الأعمال العدائية: 

وأكد التحالف أن الميليشيا الحوثية مستمرة في أعمالها العدائية ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

إجراءات لحماية المدنيين: 

وقال: إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

 
شارك الخبر

المزيد من الأخبار


مقالات ذات صلة




اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا