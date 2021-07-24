شكرا لقرائتكم اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-24
اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المنطقة الجنوبية
الميليشيا مستمرة في أعمالها العدائية ومحاولات استهداف المدنيين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت ثلاث طائرات مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية.
استمرار الأعمال العدائية:
وأكد التحالف أن الميليشيا الحوثية مستمرة في أعمالها العدائية ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
إجراءات لحماية المدنيين:
وقال: إنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
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