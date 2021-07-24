، رسميًّا "القرني" شبابيًّا لثلاث سنوات.. والفريق يواصل تحضيراته في إسبانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الشباب رسميًّا توقيعه عقدًا احترافيًّا مع حارس المرمى فواز القرني لمدة ثلاث سنوات قادمًا من صفوف فريق الاتحاد.

وقال النادي في بيان مقتضب، بثه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "وقّعت إدارة نـادي الشباب برئاسة خالد البلطان عقدًا احترافيًّا مع الحارس فواز القرني قادمًا من نادي الاتحاد، وذلك لمدة ثلاثة مواسم".

وأضاف: "بدورها، تمنت إدارة الشباب التوفيق للاعب في مهمته المقبلة مع (شيخ الأندية)".

وتدرج القرني في الفئات السنية لنادي الاتحاد قبل استدعائه للفريق الأول وهو ابن 19 عامًا في 2011؛ ليبدأ بعدها بين المشاركة أساسيًّا واحتياطيًّا في المواسم اللاحقة حتى اعتمد الاتحاد على البرازيلي مارسيلو غروهي. وحقق القرني برفقة الاتحاد بطولات كأس ولي العهد 2016 وكأس الملك 2013 و2018.

وكان الشباب قد تعاقد مع الحارس حسين شيعان والمهاجم مهند عسيري، إضافة إلى عبدالله الجوعي ونادر الشراري، فيما أعار الأرجنتيني جوانكا إلى العين الإماراتي بعد تجديد عقده.

وفي سياق متصل أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء اليوم السبت مرانًا اعتياديًّا ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في ماريبا الإسبانية تأهبًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022م.

وكثف المدير الفني شاموسكا تحضيرات الفريق التي انطلقت عند الساعة السادسة مساء. واستُهلت التدريبات بتمارين إحماء وقوة ولياقة تحت إشراف مدرب اللياقة ترافيزان، واشتملت على محطـات عدة لمضاعفة المعدل اللياقي. بعد ذلك أخضع شاموسكا اللاعبيـن إلى تدريبات فنية منوعة بعد أن قسّم الفريق لمجموعتين، كل مجموعة طبّقت التمرير السريع من لمسة ولمستين، والضغط على حامل الكرة، والاستحواذ، والتسديد على المرمى، قبل أن يختتم تدريباته بإجراء مناورة على ثلثَي الملعب، وطبّق من خلالها عددًا من الجُمل التكتيكية. فيما واصل اللاعب إيغالـو برنامجه العلاجي في العيادة الطبية بعد شعوره بآلام في العضلة الضامة.الشباب