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محمد بن مسعود - الدمام - حققت الصينية كيان يانج، أوّل ذهبية من أصل 339 في أولمبياد طوكيو 2020، بتتويجها، السبت، في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار، في حين تواجه الألعاب التي تأجل انطلاقها عامًا كاملاً بسبب فيروس كورونا احتمال وصول عاصفة استوائية من شأنها أن تؤثر على بعض المنافسات.
وسجلت كيان يانج (21 عامًا) 251.8 نقطة، لتخطف الصدارة في الرمق الأخير من الروسية تحت علم محايد أناستازيا جالاشينا (251.1 نقطة)، فيما حلّت السويسرية نينا كريستن ثالثة (230.6).أولمبياد طوكيو اليابان
في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار .. أول ذهبية للصينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-24
حققت الصينية كيان يانج، أوّل ذهبية من أصل 339 في أولمبياد طوكيو 2020، بتتويجها، السبت، في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار، في حين تواجه الألعاب التي تأجل انطلاقها عامًا كاملاً بسبب فيروس كورونا احتمال وصول عاصفة استوائية من شأنها أن تؤثر على بعض المنافسات.
وسجلت كيان يانج (21 عامًا) 251.8 نقطة، لتخطف الصدارة في الرمق الأخير من الروسية تحت علم محايد أناستازيا جالاشينا (251.1 نقطة)، فيما حلّت السويسرية نينا كريستن ثالثة (230.6).
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
09:12 PM
حققت الصينية كيان يانج، أوّل ذهبية من أصل 339 في أولمبياد طوكيو 2020، بتتويجها، السبت، في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار، في حين تواجه الألعاب التي تأجل انطلاقها عامًا كاملاً بسبب فيروس كورونا احتمال وصول عاصفة استوائية من شأنها أن تؤثر على بعض المنافسات.
وسجلت كيان يانج (21 عامًا) 251.8 نقطة، لتخطف الصدارة في الرمق الأخير من الروسية تحت علم محايد أناستازيا جالاشينا (251.1 نقطة)، فيما حلّت السويسرية نينا كريستن ثالثة (230.6).
، في مسابقة بندقية الهواء المضغوط 10 أمتار .. أول ذهبية للصين ،
المصدر : الخليج 365
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