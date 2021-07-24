، "ليس نكتة".. "بايدن" يحذِّر الأمريكيين من "دلتا" ،

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حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين اليوم السبت من التهاون في التعامل مع السلالة الهندية من فيروس كورونا، التي تحمل اسم "دلتا"، لافتًا إلى أنها ليست نكتة.
وخاطب "بايدن" الأمريكيين عبر "تويتر" قائلاً: "يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم ومَن تحبونهم من هذا الخطر".
وطالب الأمريكيين بالإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تساهم في التقليل من خطر الإصابة بهذا الفيروس.الرئيس الأمريكي جو بايدن لقاح كورونا أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية بايدن
"ليس نكتة".. "بايدن" يحذِّر الأمريكيين من "دلتا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-24
حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين اليوم السبت من التهاون في التعامل مع السلالة الهندية من فيروس كورونا، التي تحمل اسم "دلتا"، لافتًا إلى أنها ليست نكتة.
وخاطب "بايدن" الأمريكيين عبر "تويتر" قائلاً: "يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم ومَن تحبونهم من هذا الخطر".
وطالب الأمريكيين بالإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تساهم في التقليل من خطر الإصابة بهذا الفيروس.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442
09:32 PM
طالبهم بسرعة تلقي اللقاحات
حذَّر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين اليوم السبت من التهاون في التعامل مع السلالة الهندية من فيروس كورونا، التي تحمل اسم "دلتا"، لافتًا إلى أنها ليست نكتة.
وخاطب "بايدن" الأمريكيين عبر "تويتر" قائلاً: "يجب عليكم أن تحفظوا أنفسكم ومَن تحبونهم من هذا الخطر".
وطالب الأمريكيين بالإسراع في الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، التي تساهم في التقليل من خطر الإصابة بهذا الفيروس.
، "ليس نكتة".. "بايدن" يحذِّر الأمريكيين من "دلتا" ،
المصدر : الخليج 365
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