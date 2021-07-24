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دخلت قافلة للقوات الأمريكية إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم (السبت)؛ لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القافلة تتألف من 75 شاحنة غالبيتها تحمل عربات عسكرية ومدرعات، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.
ونقل المرصد عن مصادر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أدخلت القافلة؛ بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال وشرق سوريا.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 09:42 PM
أدخل قافلة مؤلفة من 75 شاحنة إلى قاعدة الشداديالجيش الأمريكي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة شمال سوريا
دخلت قافلة للقوات الأمريكية إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم (السبت)؛ لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القافلة تتألف من 75 شاحنة غالبيتها تحمل عربات عسكرية ومدرعات، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.
ونقل المرصد عن مصادر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أدخلت القافلة؛ بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال وشرق سوريا.
، الجيش الأمريكي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة شمال سوريا ،
المصدر : الخليج 365
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