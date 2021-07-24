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الجيش الأمريكي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة شمال سوريا

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محمد بن مسعود - الدمام - أدخل قافلة مؤلفة من 75 شاحنة إلى قاعدة الشدادي

دخلت قافلة للقوات الأمريكية إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم (السبت)؛ لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القافلة تتألف من 75 شاحنة غالبيتها تحمل عربات عسكرية ومدرعات، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

ونقل المرصد عن مصادر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أدخلت القافلة؛ بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال وشرق سوريا.

24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 09:42 PM

أدخل قافلة مؤلفة من 75 شاحنة إلى قاعدة الشدادي

الجيش الأمريكي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة شمال سوريا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

دخلت قافلة للقوات الأمريكية إلى قاعدة الشدادي في ريف الحسكة شمال شرق سوريا، اليوم (السبت)؛ لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في المنطقة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القافلة تتألف من 75 شاحنة غالبيتها تحمل عربات عسكرية ومدرعات، ودخلت من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

ونقل المرصد عن مصادر أن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة أدخلت القافلة؛ بهدف إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في شمال وشرق سوريا.

الكلمات المفتاحية

، الجيش الأمريكي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة شمال سوريا ،
المصدر : الخليج 365

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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