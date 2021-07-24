، علقت مركبته في الرمال.. العثور على مفقود "عفيف" متوفَّى في الصحراء ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
عثرت فِرق الإنقاذ ومتطوعون اليوم على مواطن ستيني متوفَّى في الصحراء بعد أن علقت مركبته في الرمال، وحاول إخراجها دون فائدة.
جاء ذلك بعد أن ظل المسن مفقودًا منذ يوم الخميس الماضي بعد خروجه من مقره على سيارته، وانقطع الاتصال به؛ وسعى أقاربه والجهات المختصة وعدد من المتطوعين للبحث عنه طيلة الأيام الفائتة حتى تم العثور على سيارته عالقة في الرمال، وبعد البحث في محيطها تم العثور على جثمانه مجاورًا لها، وتم نقلها لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف العام.
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 09:42 PM
بعد 3 أيام من البحث عنه بواسطة فِرق الإنقاذ وأقاربه ومتطوعينعلقت مركبته في الرمال.. العثور على مفقود "عفيف" متوفَّى في الصحراء
عثرت فِرق الإنقاذ ومتطوعون اليوم على مواطن ستيني متوفَّى في الصحراء بعد أن علقت مركبته في الرمال، وحاول إخراجها دون فائدة.
جاء ذلك بعد أن ظل المسن مفقودًا منذ يوم الخميس الماضي بعد خروجه من مقره على سيارته، وانقطع الاتصال به؛ وسعى أقاربه والجهات المختصة وعدد من المتطوعين للبحث عنه طيلة الأيام الفائتة حتى تم العثور على سيارته عالقة في الرمال، وبعد البحث في محيطها تم العثور على جثمانه مجاورًا لها، وتم نقلها لثلاجة الموتى بمستشفى عفيف العام.
، علقت مركبته في الرمال.. العثور على مفقود "عفيف" متوفَّى في الصحراء ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر علقت مركبته في الرمال.. العثور على مفقود "عفيف" متوفَّى في الصحراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.