محمد بن مسعود - الدمام - بنسبة تجاوزت 48 ملم كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت، أن أعلى كميات هطول الأمطار بالمملكة سجلت في مركز بني سعد جنوب محافظة الطائف. حيث سجلت كميات الأمطار بمحطات الرصد الهيدروجي والمناخي بالمملكة من الساعة 9 صباحًا يوم الجمعة الماضية وحتى الساعة التاسعة 9 صباحًا اليوم السبت، وبلغت نسبة هطول الأمطار في مركز بني سعد 48.8 ملم.وزارة البيئة والمياه والزراعة حالة الطقس أمطار الأرصاد 24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 09:42 PM بنسبة تجاوزت 48 ملم "بني سعد" تتصدر كميات الأمطار التي هطلت بالمملكة "بني سعد" تتصدر كميات الأمطار التي هطلت بالمملكة كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم السبت، أن أعلى كميات هطول الأمطار بالمملكة سجلت في مركز بني سعد جنوب محافظة الطائف. حيث سجلت كميات الأمطار بمحطات الرصد الهيدروجي والمناخي بالمملكة من الساعة 9 صباحًا يوم الجمعة الماضية وحتى الساعة التاسعة 9 صباحًا اليوم السبت، وبلغت نسبة هطول الأمطار في مركز بني سعد 48.8 ملم. الكلمات المفتاحية ، "بني سعد" تتصدر كميات الأمطار التي هطلت بالمملكة ،

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