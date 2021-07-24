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يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، غدًا الأحد، مواجهة صعبة ومصيرية أمام نظيره الألماني (الجولة الثانية - المجموعة الرابعة ) في أولمبياد اليابان "طوكيو2020" .
وكان الأخضر السعودي قد خسر مواجهته الأولى أمام ساحل العاج 1/2 ، ليحل ثالثًا في مجموعته خلف البرازيل المتصدر وساحل العاج الثاني، وتأتي ألمانيا في المركز الرابع والأخير عقب الخسارة أمام البرازيل 2-4 .
يدخل المنتخب السعودي اللقاء وليس أمامه سوى خطف النقاط الثلاث من أجل البقاء في دائرة المنافسة.
في الجانب الفني حرص مدرب الأخضر "الوطني" سعد الشهري، على معالجة عددٍ من الأخطاء خلال التدريبات الأخيرة، في وقت عزز فراس البريكان خط الهجوم بانضمامه إلى المعسكر عوضًا عن تركي العمار المصاب.
المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو
24 يوليو 2021 - 14 ذو الحجة 1442 09:32 PM
"الشهري" يعزز خط الهجوم بـ "البريكان"الأخضر الأولمبي يكمل جاهزيته لمواجهة ألمانيا .. في أولمبياد "طوكيو2020"
يخوض المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم، غدًا الأحد، مواجهة صعبة ومصيرية أمام نظيره الألماني (الجولة الثانية - المجموعة الرابعة ) في أولمبياد اليابان "طوكيو2020" .
وكان الأخضر السعودي قد خسر مواجهته الأولى أمام ساحل العاج 1/2 ، ليحل ثالثًا في مجموعته خلف البرازيل المتصدر وساحل العاج الثاني، وتأتي ألمانيا في المركز الرابع والأخير عقب الخسارة أمام البرازيل 2-4 .
يدخل المنتخب السعودي اللقاء وليس أمامه سوى خطف النقاط الثلاث من أجل البقاء في دائرة المنافسة.
في الجانب الفني حرص مدرب الأخضر "الوطني" سعد الشهري، على معالجة عددٍ من الأخطاء خلال التدريبات الأخيرة، في وقت عزز فراس البريكان خط الهجوم بانضمامه إلى المعسكر عوضًا عن تركي العمار المصاب.
، الأخضر الأولمبي يكمل جاهزيته لمواجهة ألمانيا .. في أولمبياد "طوكيو2020" ،
المصدر : الخليج 365
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