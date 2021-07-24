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ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية اليوم

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الحالات المصابة بفيروس في اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 24 يوليه 2021

ارتفعت الحالات المصابة بفيروس كورونا في السعودية، اليوم السبت، بشكل طفيف مسجلة  1256 إصابة جديدة، مقابل 1247 حالة أمس.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 516949 حالة مؤكدة.

 

وتم تسجيل 1155 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 497965 حالات، (96% من إجمالي الإصابات المسجلة).

 

كما أعلنت الوزارة تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8155 حالة وفاة.

 

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10829 حالة، منها 1385 حالة حرجة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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